Шоубиз
18.02.2022, 12:54

ГАЛЕРЕЯ | Дочь магната Йоакима Хелениуса вышла замуж с четвертой попытки: у Елизаветы II просили разрешения на свадьбу, вечеринка прошла в звездном месте

 
ÕHUS ON ARMASTUST Eveli Helenius, Henry Edward Frederick Smith, Selina Therese Smith ja Joakim Helenius.
ФОТО: BRETT HARKNESS

"Корона" трижды мешала свадебным планам Селины Терезы, дочери финского бизнесмена Иоакима Хелениуса (64 года, на фото с женой Эвели). Наконец, Селина Тереза ​​Хелениус (31 год) и Генри Эдвард Фредерик Смит (39 лет) поженились в лондонской часовне, принадлежащей королеве Елизавете II. Однако свадьба состоялась в эксклюзивном частном заведении, которое часто посещают несколько коронованных особ и звезд класса А.

“Да, свадьбу моей дорогой дочери трижды откладывали только из-за пандемии”, — говорит Йоаким. Оказывается, сначала Селина Терезе, которая сама является мультимиллионершей, должна была выйти замуж в Эстонии. “Она должна была впервые обвенчаться в Домской церкви летом 2020 года, а венчание должен был совершить архиепископ Урмас Виилма. Потом наступил шок от ковида, и венчание отложили на год, до июля 2021 года. Но пригласить гостей было сложно, и свадьбу перенесли на август. Новым местом проведения свадьбы был выбран Лондон. К сожалению, ковид-ограничения вновь всё сорвали”, — добавляет Йоаким.

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