ГАЛЕРЕЯ | Дочь магната Йоакима Хелениуса вышла замуж с четвертой попытки: у Елизаветы II просили разрешения на свадьбу, вечеринка прошла в звездном месте

“Да, свадьбу моей дорогой дочери трижды откладывали только из-за пандемии”, — говорит Йоаким. Оказывается, сначала Селина Терезе, которая сама является мультимиллионершей, должна была выйти замуж в Эстонии. “Она должна была впервые обвенчаться в Домской церкви летом 2020 года, а венчание должен был совершить архиепископ Урмас Виилма. Потом наступил шок от ковида, и венчание отложили на год, до июля 2021 года. Но пригласить гостей было сложно, и свадьбу перенесли на август. Новым местом проведения свадьбы был выбран Лондон. К сожалению, ковид-ограничения вновь всё сорвали”, — добавляет Йоаким.