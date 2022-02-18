18.02.2022, 12:54
ГАЛЕРЕЯ | Дочь магната Йоакима Хелениуса вышла замуж с четвертой попытки: у Елизаветы II просили разрешения на свадьбу, вечеринка прошла в звездном месте
ФОТО: BRETT HARKNESS
"Корона" трижды мешала свадебным планам Селины Терезы, дочери финского бизнесмена Иоакима Хелениуса (64 года, на фото с женой Эвели). Наконец, Селина Тереза Хелениус (31 год) и Генри Эдвард Фредерик Смит (39 лет) поженились в лондонской часовне, принадлежащей королеве Елизавете II. Однако свадьба состоялась в эксклюзивном частном заведении, которое часто посещают несколько коронованных особ и звезд класса А.