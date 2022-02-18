18.02.2022, 13:19
Специалист оценил вероятность появиления рака у беременной сестры Жанны Фриске
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На днях сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, сообщила о радостном событии — своей беременности. Однако все помнят, что для самой Жанны именно беременность стала своеобразным катализатором: после нее резко развилась раковая опухоль, которая в итоге стоила жизни. Грозит ли что-то подобное Наталье? — задался вопросом "Пятый канал".
По словам онкогинеколога Ильи Карева, Наталья Фриске попадает в зону повышенного риска развития рака. “Не только женщина, готовящаяся к беременности, а вообще любой человек должен понимать: если среди близких родственников кто-то перенес онкологическое заболевание, либо погиб от злокачественного процесса, эти люди попадают в зону повышенного риска”, — говорит Карев.
На риск развития, указал он, влияет наследственный фактор. “Таких пациентов необходимо обследовать более детально, понимая такой анамнез среди родственников”, — заключил онкогинеколог, порекомендовав озаботиться обследованиями на этапе планирования беременности.