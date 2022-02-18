Специалист оценил вероятность появиления рака у беременной сестры Жанны Фриске

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На днях сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, сообщила о радостном событии — своей беременности. Однако все помнят, что для самой Жанны именно беременность стала своеобразным катализатором: после нее резко развилась раковая опухоль, которая в итоге стоила жизни. Грозит ли что-то подобное Наталье? — задался вопросом "Пятый канал".