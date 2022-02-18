“Такую шею видела у Фриске”: гример Заворотнюк вспомнила, как начиналась болезнь актрисы

“Прекрасная няня Вика” не выходит на связь уже долгих три года. Последняя ее публикация в Инстаграме датирована 13 апреля 2020-го года — тогда она поздравила Татьяну Навку, друга семьи. И больше ничего — ни намека на свое состояние, ни просто обращения к поклонникам. Анастасии сейчас не до интернета и фолловеров: три года она, сжав зубы, борется за свою жизнь, вырывая у коварной, жестокой болезни новый день. И, к счастью, не дает онкологии спуска.

Поклонники талантливой актрисы не просят любимицу о внимании — понимают, что ей тяжело. Но интерес к трагедии Заворотнюк не утихает до сих пор, ведь даже спустя годы в голове не укладывается, как быстро красавица Анастасия исчезла со сцены, с экранов, из публичного пространства. Еще недавно она, такая лучезарная и жизнерадостная, сияла в кино, а теперь ее видят только родные и верная сиделка, которая помогает актрисе жить в новой реальности.

А ведь звезда “Моей прекрасной няни” уже несколько раз находилась на волоске от гибели. “Когда наступает момент грани жизни и смерти, то такого и врагу не пожелаешь. Молишься, чтобы этого никогда не случилось с твоими детьми, — вспоминает КП слова Анастасии. — К сожалению, такое происходило со мной, это оставляет тяжелый след. До конца дней, наверное, не справиться. Ты живешь нормальной жизнью, никто этого не замечает, но ты знаешь, что ты уже раненый боец”.

Заворотнюк рассказывала, как во время расставания со вторым мужем, Дмитрием Стрюковым, дважды чуть не разбилась на машине. “Меня трясло от нервов, стресса. А сама была за рулем, — рассказывала звезда. — Едешь, а тебе звонят и говорят, что ты больше никогда не увидишь своих детей. Услышав такие слова, я чуть не отключилась. Съехала с дороги”. После инцидента Заворотнюк выехала на встречную полосу и едва уцелела. Пришлось нанимать водителя.

Но на этом злоключения в жизни “прекрасной няни” не закончились. Во время первых родов ее жизнь висела на волоске. Сама Анастасия никогда не рассказывала, как тяжело ей далось появление дочери Анны.