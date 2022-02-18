“Такую шею видела у Фриске”: гример Заворотнюк вспомнила, как начиналась болезнь актрисы
Знаменитая актриса уже три года не выходит на связь — она ведет борьбу с тяжелой болезнью, которая проявилась после третьей беременности. Однако знакомые звезды объясняют, что “звоночки” звучали еще раньше, пишет woman.ru
“Прекрасная няня Вика” не выходит на связь уже долгих три года. Последняя ее публикация в Инстаграме датирована 13 апреля 2020-го года — тогда она поздравила Татьяну Навку, друга семьи. И больше ничего — ни намека на свое состояние, ни просто обращения к поклонникам. Анастасии сейчас не до интернета и фолловеров: три года она, сжав зубы, борется за свою жизнь, вырывая у коварной, жестокой болезни новый день. И, к счастью, не дает онкологии спуска.
Поклонники талантливой актрисы не просят любимицу о внимании — понимают, что ей тяжело. Но интерес к трагедии Заворотнюк не утихает до сих пор, ведь даже спустя годы в голове не укладывается, как быстро красавица Анастасия исчезла со сцены, с экранов, из публичного пространства. Еще недавно она, такая лучезарная и жизнерадостная, сияла в кино, а теперь ее видят только родные и верная сиделка, которая помогает актрисе жить в новой реальности.
А ведь звезда “Моей прекрасной няни” уже несколько раз находилась на волоске от гибели. “Когда наступает момент грани жизни и смерти, то такого и врагу не пожелаешь. Молишься, чтобы этого никогда не случилось с твоими детьми, — вспоминает КП слова Анастасии. — К сожалению, такое происходило со мной, это оставляет тяжелый след. До конца дней, наверное, не справиться. Ты живешь нормальной жизнью, никто этого не замечает, но ты знаешь, что ты уже раненый боец”.
Заворотнюк рассказывала, как во время расставания со вторым мужем, Дмитрием Стрюковым, дважды чуть не разбилась на машине. “Меня трясло от нервов, стресса. А сама была за рулем, — рассказывала звезда. — Едешь, а тебе звонят и говорят, что ты больше никогда не увидишь своих детей. Услышав такие слова, я чуть не отключилась. Съехала с дороги”. После инцидента Заворотнюк выехала на встречную полосу и едва уцелела. Пришлось нанимать водителя.
Но на этом злоключения в жизни “прекрасной няни” не закончились. Во время первых родов ее жизнь висела на волоске. Сама Анастасия никогда не рассказывала, как тяжело ей далось появление дочери Анны.
Но бывший муж Дмитрий Стрюков однажды поделился: “Врачи отговаривали Настю рожать второго ребенка. У нее узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась, врачи скептически смотрели на Настю. При родах она чуть не умерла. Врачи ее откачали”.
Многие эксперты считают, что онкология, с которой теперь борется Анастасия, была спровоцирована третьей беременностью. Говорят, что актриса воспользовалась процедурой ЭКО, которая могла запустить уже начавшиеся процессы в организме и катализировать развитие глиобластомы. Тем более, что коллеги и знакомые Заворотнюк подтвердили — “звоночки” проявились еще до появления малышки Милы. Говорили, что Анастасия начала терять сознание еще на съемках “Моей прекрасной няни”, сотрудники площадки даже вызывали ей скорую.
Гример актрисы вспоминала: “Еще лет десять назад ее здоровье вызывало у нас вопросы. От частых переработок Настя чувствовала себя неважно. У нее болела голова, могло быть головокружение. Все это мы списывали на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания”.
Звезда также жаловалась на чувствительную кожу, требовала, чтобы макияж ей делали только новыми кисточками, но даже эти предосторожности не спасали — постоянно появлялись аллергические реакции, воспаления.
“Состояние шеи вызывало нарекания. Как печеное яблоко — в отличие от подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса”, — вспоминает гример.
Тогда, во время работы над телепроектами все эти проблемы списывали на усталость, ведь Анастасия как раз родила младшую дочь, вероятно, не досыпала, уставала из-за бешенного графика. Но теперь, когда известен диагноз звезды, все это кажется не совпадением, а тревожными “звоночками”, которые предвещали беду.