Еще не конец: создатели “Очень странных дел” напомнили о четвертом сезоне

Первая часть четвертого сезона “Очень странных дел” выйдет на Netflix 27 мая, вторая — 1 июля. Об этом рассказали шоураннеры мистического сериала — братья Мэтт и Росс Даффер.

“Девять сценариев, более 800 страниц, почти два года съемок, тысячи визуальных эффектов, а продолжительность — почти вдвое больше, чем у любого предыдущего сезона. Четвертый сезон “Очень странных дел” оказался самым сложным, но оно того стоило”, — сообщили создатели проекта.

Они также добавили, что сериал подходит к своему логическому завершению: четвертый сезон станет предпоследним для “Очень странных дел”.

Сюжет нового сезона популярного сериала разворачивается спустя полгода после битвы в “Старкорте”, которая посеяла ужас и панику в Хоукинсе. Главным героям пришлось расстаться, теперь они — старшеклассники. Именно в момент наибольшей уязвимости друзьям придется сплотиться, чтобы разгадать еще одну тайну мира Изнанки, — пишет "Газета". Напомним также, что, судя по трейлеру, частично действие будет происходить в СССР. Точнее, в инфернальном GULAG.