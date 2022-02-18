После того, как о суде Шахназарова с дочерью узнали все, он отозвал иск

Речь идет о 86-метровой квартире на Патриарших прудах. Режиссер обратился в суд, так как он платил за жилплощадь налоги и коммунальные платежи, в то время как фактически в квартире проживала его дочь. Связано ли срочное прекращение дела с тем, что информация о нем стала открытой, не уточняется. Возможно, просто совпало...