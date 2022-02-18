После того, как о суде Шахназарова с дочерью узнали все, он отозвал иск(7)
Режиссер Карен Шахназаров отозвал судебный иск против 36-летней дочери. StarHit сообщает, что производство по делу прекращено. “Поступил отказ от исковых требований. Судом указанный отказ принят. Производство по делу прекращено”, — сообщили представители Пресненского суда Москвы.
Речь идет о 86-метровой квартире на Патриарших прудах. Режиссер обратился в суд, так как он платил за жилплощадь налоги и коммунальные платежи, в то время как фактически в квартире проживала его дочь. Связано ли срочное прекращение дела с тем, что информация о нем стала открытой, не уточняется. Возможно, просто совпало...
36-летняя Анна Шахназарова выросла в США и до конца нулевых годов не видела отца. Теперь женщина живет в Москве.
Анна родилась во втором браке Шахназарова. Ее мать Елена Сетунская уехала с девочкой из страны в 1989 году. Помимо Анны у режиссера есть еще двое детей от третьего брака — Иван и Василий.