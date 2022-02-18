Сегодня в полуфинале “Народ поет”: Bliss из Кохтла-Ярве VS таллиннская группа Nonsens

Bliss - это вокальный ансамбль из Кохтла-Ярве, который специально для шоу “Народ поет” стал еще и инструментальным. Изначально это три вокалистки: Екатерина Минаева, Анастасия Хрисанфова и Кяролин Кивесту. В четвертьфинале ансамбль исполнил хиты Валерия Меладзе, Шуры и Аллы Пугачевой.





Bliss: Екатерина Минаева (вокал), Анастасия Хрисанфова (вокал), Кяролин Кивесту (вокал), Павел Клишин (бас-гитара), Алексей Беляев (перкуссия), Даниил Масляков (гитара), Михаил Кастрицкий (ударные) Урмас Рятсеп (саксофон).

В полуфинале вместе с ансамблем Bliss выступит также хор Ахтмеской школы искусств.

Группа Nonsens играет как свои песни, так и каверы на русскую эстрадную и рок-музыку. В четвертьфинале музыканты исполнили хиты “Би-2”, группы “Сплин” и Софии Ротару.



Nonsens: Виталий Васильев (вокал, гитара), Николь Варфоломеева (вокал), Алексей Ракута (клавиши), Олег Клоков (гитара).

“Народ поет“ — это не только шоу, но еще и конкурс, который проходит по олимпийской системе: проигравший выбывает, а победитель проходит в полуфинал. Лучший музыкальный коллектив программы определяют телезрители при помощи телефонного голосования, которое проходит в прямом эфире.

Ведущие программы: Виталий Вестеринен и Алина Захарова.

Жюри в студии: победительница второго сезона шоу “Народ поет” Екатерина Маргальникова и актер Русского театра Александр Домовой.



Шоу “Народ поет” выходит по пятницам на канале ETV+ в 20:25.

О том, как снимается "Народ поет":