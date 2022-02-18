18.02.2022, 16:23
Сегодня в полуфинале “Народ поет”: Bliss из Кохтла-Ярве VS таллиннская группа Nonsens
ФОТО: Rita Mironova
Уже в ближайшую пятницу, 18 февраля, в первом полуфинале третьего сезона шоу “Народ поет” выступят ансамбль Bliss из Кохтла-Ярве и таллиннская группа Nonsens. Программа начнется в 20:25, сразу после выпуска новостей “Актуальной камеры”.
Bliss - это вокальный ансамбль из Кохтла-Ярве, который специально для шоу “Народ поет” стал еще и инструментальным. Изначально это три вокалистки: Екатерина Минаева, Анастасия Хрисанфова и Кяролин Кивесту. В четвертьфинале ансамбль исполнил хиты Валерия Меладзе, Шуры и Аллы Пугачевой.
Bliss: Екатерина Минаева (вокал), Анастасия Хрисанфова (вокал), Кяролин Кивесту (вокал), Павел Клишин (бас-гитара), Алексей Беляев (перкуссия), Даниил Масляков (гитара), Михаил Кастрицкий (ударные) Урмас Рятсеп (саксофон).
В полуфинале вместе с ансамблем Bliss выступит также хор Ахтмеской школы искусств.
Группа Nonsens играет как свои песни, так и каверы на русскую эстрадную и рок-музыку. В четвертьфинале музыканты исполнили хиты “Би-2”, группы “Сплин” и Софии Ротару.
Nonsens: Виталий Васильев (вокал, гитара), Николь Варфоломеева (вокал), Алексей Ракута (клавиши), Олег Клоков (гитара).
“Народ поет“ — это не только шоу, но еще и конкурс, который проходит по олимпийской системе: проигравший выбывает, а победитель проходит в полуфинал. Лучший музыкальный коллектив программы определяют телезрители при помощи телефонного голосования, которое проходит в прямом эфире.
Ведущие программы: Виталий Вестеринен и Алина Захарова.
Жюри в студии: победительница второго сезона шоу “Народ поет” Екатерина Маргальникова и актер Русского театра Александр Домовой.
Шоу “Народ поет” выходит по пятницам на канале ETV+ в 20:25.
О том, как снимается "Народ поет":