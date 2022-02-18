Поздравляем! В финал шоу "Народ поет" вышел ансамбль BLISS из Кохтла-Ярве!

Bliss - это вокальный ансамбль из Кохтла-Ярве, который специально для шоу “Народ поет” стал еще и инструментальным. Изначально это три вокалистки: Екатерина Минаева, Анастасия Хрисанфова и Кяролин Кивесту. В четвертьфинале ансамбль исполнил хиты Валерия Меладзе, Шуры и Аллы Пугачевой.

Bliss: Екатерина Минаева (вокал), Анастасия Хрисанфова (вокал), Кяролин Кивесту (вокал), Павел Клишин (бас-гитара), Алексей Беляев (перкуссия), Даниил Масляков (гитара), Михаил Кастрицкий (ударные) Урмас Рятсеп (саксофон).

В полуфинале вместе с ансамблем Bliss выступил также хор Ахтмеской школы искусств.



Желаем удачи в финале!

Ведущие шоу: Виталий Вестеринен и Алина Захарова — самый яркий звездный дуэт Эстонии! Многие уже наслышаны, что Виталий удивляет своими искрометными импровизационными шутками, а Алина заряжает всех вокруг позитивом и юмором, так что участники попали в хорошие руки!