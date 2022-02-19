Проведя половину игры КВН, Дмитрий Нагиев ушел со сцены

Заменяющий Александра Маслякова в качестве ведущего игр КВН Дмитрий Нагиев ушел со сцены в середине игры, ссылаясь на то, что за стойкой на сцене плохо видно выступающих, сообщает NEWS.ru со ссылкой на слова зрителей, присутствовавших на съемках.

“Как Александр Васильевич столько лет стоит за этой стойкой? Ни черта не видно! Наверное, и не смеется поэтому никогда”, — сказал Нагиев и спустился в зрительный зал.

Телеведущий ушел со сцены спустя час от начала игры, перед конкурсом “Биатлон”. Он сел рядом с редактором игры, занимающимся подсчетом набранных командами баллов, и часть программы вел с этого места. Однако после завершения конкурса Нагиев вернулся на сцену и оставался там до конца съемок.

Кстати, определился пятый и.о., который занял последнюю вакансию ведущего в "восьмушках" Высшей лиги. Решение стало более-менее ожидаемым: Валдис Пельш и играл во втором сезоне возрожденного КВН (1987) в составе команды МГУ, и вел несколько программ на Первом канале.