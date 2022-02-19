Юлиан заподозрил бывшую жену Анастасию в весьма пикантной краже

“Я переживаю за свой биоматериал, который я сдал для ЭКО. Понятное дело, что по прямому назначению его не использовали. Не исключаю, что его отдали какой-то другой женщине — или даже нескольким. И теперь уже где-то ходит маленький Юлиан”, — заявил он.

Исполнитель объяснил, что несколько лет назад Анастасия предложила ему сдать сперму для процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Уже после того, как Юлиан сдал свой биоматериал, он узнал, что певица не сможет выносить ребенка из-за состояния здоровья.

“Она ездила на гормональные процедуры, говорила, что ей провели ЭКО. Я сильно переживал за нее, так как понимал, что в ее возрасте ЭКО может пойти и не на пользу. Она уезжала из дома почти каждый день! Говорила, что поехала в клинику, а сама — в зоопарк, в кафе”, — вспомнил Юлиан.