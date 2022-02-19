Приз Берлинского кинофестиваля выиграла российская студентка

Главные герои фильма, рассказывают авторы, брат и сестра, “оказавшиеся между строевой подготовкой и экстазом, полицейскими проверками и желанием быть рядом друг с другом”. Брата Сашу сыграл Игнат Двойников — его герой пытается отвоевать девчонку у друга по школе олимпийского резерва, а сестру Марину, танцующую в клубе учительницу, — Елизавета Брошкова.

Главный приз фестиваля — “Золотого медведя” — получила картина “Алькаррас” испанского режиссера Карлы Симон Пипо. Алькаррас — это один из регионов Каталонии. По сюжету фильма, семья фермеров, которая выращивает персики в этом регионе, узнает о планах вырубки деревьев и замены их на солнечные батареи.

“Серебряного медведя” за режиссуру получила французская кинорежиссёр и сценаристка Клэр Дени за фильм “Avec amour et acharnement” (“С любовью и яростью”; в английской версии “Both Sides of the Blade” — “Обе стороны лезвия”).

Гран-при жюри получил “Фильм писателя” корейского режиссера Хон Сан-су, а приз жюри кинофестиваля — “Одеяние из драгоценных камней” Наталии Лопес.

Лучшей среди актеров стала Мельтен Каптан (немецкий фильм “Рабийе Курназ против Джорджа Буша”). Напомним, что в Берлине уже несколько лет нет разделения на актеров и актрис. Сама картина режиссера Андреаса Дрезена получила и приз за лучший сценарий.

Приз за лучшую роль второго плана получила Лаура Басуки за фильм “Раньше, сейчас и потом” (Before, Now & Then).

Почетный приз фестиваля за вклад в кино достался французской актрисе Изабель Юппер.