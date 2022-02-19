3 знака Зодиака, которых ждет тяжелая весна

“Первые в нашем списке — это Близнецы. Стоит присмотреться к своему здоровью: есть вероятность сильно заболеть. Также будьте осторожны и с личным фронтом. Ваша вторая половинка может вас не так понять, что приведет к разрушению союза”, — поведал эксперт.

Следующим знаком являются Тельцы. Их ожидают проблемы буквально по всем фронтам: будь то отношения с близкими или работа. Весной им лучше воздержаться от принятия важных решений в одиночку — Тельцам нужен взгляд со стороны.

“Последние у нас — это Раки. Их ждут конфликты в их деятельности. Недопонимание начальства может серьезно ударить по работоспособности, что приведет к снижению по службе — так что ищите компромиссы”, — подытожил Никара.