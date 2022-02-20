Новая подруга Илона Маска — Наташа, но не из России, а совсем наоборот(28)
Новой девушкой американского бизнесмена Илона Маска стала 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассет. Об этом пишет Daily Mail. Артистку сфотографировала папарацци при выходе из частного самолета Маска в Лос-Анджелесе.
Наташа Бассет сейчас занята в съемках фильма про Элвиса Пресли, где сыграет роль его первой девушки Дикси Локк. Картина получила название “Элвис”, самого Элвиса сыграет Остин Батлер, а его менеджера — Том Хэнкс.
27-летняя актриса ранее снималась в фильмах: “12 могучих сирот”, “За призрачной дверью”, “Шпионское вмешательство”, “Пустошь”, “Бритни навсегда”, “На грани безумия”, “Дом у озера”, “Да здравствует Цезарь!”, сериале “Отчаянные парни” и других.
Бассет является уроженкой Сиднея, но в 2019 году переехала в Нью-Йорк, чтобы посещать театральную школу.
Папарацци сняли спускающего по трапу своего собственного самолета Gulfstream G650ER 50-летнего бизнесмена, который был одет во все черное, а вскоре за ним последовала рыжеволосая Наташа Бассет. Она была одета в длинное темное пальто и белые сапоги. Свое лицо она прикрыла солнцезащитными очками. Затем пару увезли на Tesla.
В сентябре прошлого года Маск расстался с 33-летней певицей Граймс после трех лет отношений и всего через год после рождения их сына по имени X Æ A-Xii. Позже Граймс спела о причинах расставания.