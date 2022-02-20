Александр Невский задумал экранизировать игру

Поскольку в Интернете к “мистеру Вселенная” относятся в лучшем случае с иронией, ему наперебой начали предлагать экранизировать такие шедевры как “Тетрис”, “Косынку”, “Змейку” и “Пинболл”. Но у Александра всё серьёзнее: он замахнулся на Serious Sam! Игра, впрочем, довольно весёлая. Serious Sam — серия видеоигр в жанре шутера с брутальным и харизматичным главным героем. Последняя на данный момент игра про “Серьезного Сэма” вышла в 2020 году.

“Наблюдая жесть и негатив, которыми переполнены международные и российские СМИ, я понимаю, что пора вернуться к разработке фильма #серьезныйсэм (или — #крутойневский)) и добавить позитива!” — написал он, добавив, что обсуждал проект с международными дистрибьюторами на кинорынке EFM.

Когда выйдет кино, да и выйдет ли вообще, неизвестно. Тем более что в ближайших творческих планах Невского — съемка боевика с интригующим названием “Яростная атака”. Не сомневемся, что он станет таким же шедевром, как предыдущие работы человека-мема — “Московская жара”, “Максимальный удар”, “Черная роза” и т.п.