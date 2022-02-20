Елизавета II заразилась коронавирусом

Как уточняют приближенные к королевскому трону СМИ, Елизавета “чувствует легкие симптомы, похожие на простуду”. Но продолжит выполнение легких обязанностей даже после выявленной заразы.

Напомним, что через 2 месяца (а точнее, 21 апреля) Елизавете II исполнится 96 лет. 6 февраля состоялся своеобразный юбилей — 70 лет на троне (офиициально, впрочем, коронация прошла только в июне 1953 г.). И в прошлом году Букингемский дворец оптимистично рассказал о планах отпраздновать 100-летие королевы.

На прошедшей неделе Елизавета дважды оказывалась в центре внимания, причем одна новость намекала, что она ещё бодра и полна сил (в том числе и творческих), а вторая — скорее наоборот. Согласно первой, королева решила выпускать парфюм для собак. Вторая же сообщала о том, что у Елизаветы отказывают ноги.