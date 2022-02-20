Что может рассказать о мужчине его любимый алкоголь

Пиво

Этих людей мало заботит их внешний вид и то, что о них думают окружающие. При этом, по словам психолога, любители пенного не так хороши в зубрежке и учебе, как в душевных посиделках.

“Общение, духовная близость для них — самое важное. Для них важна компания, друзья. Они даже среди незнакомых людей могут стать душой компании. Конечно, они — не семейные люди”, — отметила Ходорович.

Водка

Чистый как слеза напиток демонстрирует и прозрачность намерений его поклонников. Психолог отметила, что обычно любители водки честны и даже грубоваты в своей прямолинейности.

“Ему (любителю водки. — Прим. ред.) трудно показывать свои чувства, и любовь он доказывает не словом — он доказывает ее делом. Он смотрит в самую суть вещей. Для него гораздо важнее результат, чем внешние факторы”.

Текила

Любители тусовок и клубного веселья падки на текилу. Это напиток обеспеченных людей, любящих при этом адреналин и красивых женщин. Однако не стоит вестись на комплименты такого мужчины — продолжительные отношения чаще всего не для них.

“Он очень ценит в людях эмоциональность, страсть к своему делу. Он способен смотреть на вещи под другим углом. У него может быть семья, но семья особенная. Допустим, брак выходного дня”, — отметила психолог.

Ром

Напиток настоящих бунтарей и романтиков. Такие мужчины не желают жить по законам и вписываться в какую-либо систему.

“Они не хотят иметь собственную квартиру в центре города, жену, собаку, троих детей. Их удел — жить по другим правилам, — уверена Ходорович, — Они хотят жить полной грудью. Они отчаянно влюбляются, но семью они вообще никогда не хотят”.

Виски

Ароматный напиток предпочитают галантные консерваторы. По словам психолога, любитель этого напитка никогда не станет упрекать свою даму за опоздание:

“Он может долгое время просидеть в баре, ресторане, прождать женщину, выпивая свой виски. Даже закипев внутри, он не скажет женщине: “Почему ты опоздала?”, он скажет: “Как же ты хороша”.

Коньяк