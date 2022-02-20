Лучшим актером России признан Юрий Стоянов, лучшим шоу — “Что было дальше”, но есть нюанс

Поскольку Интернет в нашей жизни присутствует все больше, к интернет-премии и внимания становится больше. С одной стороны, можно сверить свои вкусы с итогами. С другой, познакомиться с чем-то достойным внимания. Например, победителями и номинантами прошлых лет становились “Намедни”, “Лига плохих шуток”, Gazlive, “Парфенон”, “Внутри Лапенко”, “Редакция”, среди персоналий — Юрий Дудь, Илья Варламов, Ида Галич, Данила Поперечный, Антон Птушкин, Алёна Жигалова. Что-то пересекается с ТВ и другими видами информации, но что-то доступно только в Интернете. К тому же сейчас в Интернете многое появляется раньше, чем для телезрителей.