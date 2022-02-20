Лучшим актером России признан Юрий Стоянов, лучшим шоу — “Что было дальше”, но есть нюанс(8)
Поскольку Интернет в нашей жизни присутствует все больше, к интернет-премии и внимания становится больше. С одной стороны, можно сверить свои вкусы с итогами. С другой, познакомиться с чем-то достойным внимания. Например, победителями и номинантами прошлых лет становились “Намедни”, “Лига плохих шуток”, Gazlive, “Парфенон”, “Внутри Лапенко”, “Редакция”, среди персоналий — Юрий Дудь, Илья Варламов, Ида Галич, Данила Поперечный, Антон Птушкин, Алёна Жигалова. Что-то пересекается с ТВ и другими видами информации, но что-то доступно только в Интернете. К тому же сейчас в Интернете многое появляется раньше, чем для телезрителей.
В этот раз победителями в номинации “Лучший интернет-сериал хронометражем серии более 24 минут” стали комедия “Вампиры средней полосы” (по версии жюри) и драма “Happy End” (по версии прессы), в категории “Лучший интернет-сериал хронометражем серии менее 24 минут” триумфаторами были названы “Выжившие. Антология” (по версии жюри) и “Секреты семейной жизни” (по версии прессы), лучшими веб-сериалами жюри и пресса признали “Миллионера из Балашихи” и “Кошмары музыкантов” соответственно.
Лучшим актером интернет-сериала стал Юрий Стоянов (“Вампиры средней полосы”), актрисами — Оксана Акиньшина (“Контейнер”) и Лена Тронина (“Happy End”), режиссером — Владимир Мирзоев (“Топи”).
Кроме того, призами на церемонии были награждены Ксения Собчак (“Интервьюер года” и по совместительству ведущая самой церемонии), Антон Птушкин (“Лучший онлайн-трэвел-проект года”), российская команда по Dota 2 Team Spirit (“Онлайн-событие года” — за победу на The International 2021) и передача “Что было дальше?” (“Лучшее развлекательное шоу”).