“Могли бы расстаться”: Анна Седокова оценила возможность распада семьи

“Мы бы могли расстаться сотни раз. Наши монстры в голове провоцировали нас тысячу раз, но мы никогда не сдавались и продолжали бороться друг за друга. Нет, бывало, конечно, что один из нас прекращал, но тогда второй включал суперскорость”, — поделилась своими переживания Седокова в сторис.

В расставаниях, надо отметить, Анна знает толк. Первым её мужем был белорусский футболист Валентин Белькевич. От него Анна родила дочь Алину. В 2011 году она вышла замуж во второй раз — за бизнесмена Максима Чернявского. В этом союзе родилась дочь Моника. Затем был роман с танцором Сергеем Гуманом. После него в её жизни появился бизнесмен Артем Комаров, от которого певица родила сына Гектора. Янис пока держится.