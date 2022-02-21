Шоубиз
21.02.2022, 10:30

"Нужно переделывать ногу": Михаила Казакова продолжают мучить травмы

 
ФОТО: screenshot - youtube
Кто-то запомнил Михаила Казакова ещё по “Ералашу”. Кто-то — по “Папиным дочкам”. Многие удивились, когда через несколько лет вместо экранного толстячка увидели накачанного красавца. А затем были шокированы, узнав о страшной травме: Михаил сломал ноги после падения с большой высоты. Но это было не первое и, похоже, не последнее испытание в его жизни.

В интервью телеграм-каналу “Абzац” Михаил поделился жуткими воспоминаниями: “Мне в 13 лет собака руку оторвала, врачи говорили, что только 3 пальца будут работать. В итоге вся рука заработала. Грудь два раза пришивали потому, что её тоже собака оторвала. За левую ногу кусала собака. Ещё был разрыв тазобедренных мышц в детстве”.

После этого 22 перелома, полученных в 2020 году, уже кажутся лишь следующим этапом в странном пари организма с мирозданием. Вроде бы, Михаил уже встал на ноги — но на этом история не закончилась. Я должен был ездить на коляске 2,7 года, а ездил всего 7 месяцев. Из-за этого у меня видимо что-то неправильное с ногой случилось. Мне в военном госпитале в Питере сказали, что нужно переделывать одну ногу заново. Я пока морально это отложил. Я был 6 часов на том свете и подумал, что не охота снова”, — делится он.

Пожелаем удачи в бою, как говорится…

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии