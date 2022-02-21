"Нужно переделывать ногу": Михаила Казакова продолжают мучить травмы

В интервью телеграм-каналу “Абzац” Михаил поделился жуткими воспоминаниями: “Мне в 13 лет собака руку оторвала, врачи говорили, что только 3 пальца будут работать. В итоге вся рука заработала. Грудь два раза пришивали потому, что её тоже собака оторвала. За левую ногу кусала собака. Ещё был разрыв тазобедренных мышц в детстве”.

После этого 22 перелома, полученных в 2020 году, уже кажутся лишь следующим этапом в странном пари организма с мирозданием. Вроде бы, Михаил уже встал на ноги — но на этом история не закончилась. Я должен был ездить на коляске 2,7 года, а ездил всего 7 месяцев. Из-за этого у меня видимо что-то неправильное с ногой случилось. Мне в военном госпитале в Питере сказали, что нужно переделывать одну ногу заново. Я пока морально это отложил. Я был 6 часов на том свете и подумал, что не охота снова”, — делится он.