В Петербурге ударили ножом 88-летнего композитора Александра Колкера

Инцидент произошел в многоэтажке на Черной Речке в Санкт-Петербурге. В кабине лифта Александра Колкера атаковал мужчина, который зашел вместе с ним. Неизвестный начал душить композитора и ударил его ножом. Крики услышали соседи, которые увидели следы крови и позвонили в полицию. Пострадавший от госпитализации отказался.

Подозреваемый в нападении позднее был задержан. Им оказался 46-летний Иван Х. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство — установлено, что мужчина целился в жизненно важные органы. Перед нападением Иван Х. караулил 88-летнего композитора в продуктовом магазине и следовал за ним до лифта в его доме. Известно, что Иван ранее не был судим. Мотивы его нападения выясняются.