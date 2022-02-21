В Петербурге ударили ножом 88-летнего композитора Александра Колкера(29)
В Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на 88-летнего композитора Александра Колкера в лифте. Сам Колкер сообщил “Газете.Ru”, что после инцидента он себя чувствует “очень плохо”.
Инцидент произошел в многоэтажке на Черной Речке в Санкт-Петербурге. В кабине лифта Александра Колкера атаковал мужчина, который зашел вместе с ним. Неизвестный начал душить композитора и ударил его ножом. Крики услышали соседи, которые увидели следы крови и позвонили в полицию. Пострадавший от госпитализации отказался.
Подозреваемый в нападении позднее был задержан. Им оказался 46-летний Иван Х. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство — установлено, что мужчина целился в жизненно важные органы. Перед нападением Иван Х. караулил 88-летнего композитора в продуктовом магазине и следовал за ним до лифта в его доме. Известно, что Иван ранее не был судим. Мотивы его нападения выясняются.
Александр Наумович Колкер — советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор более ста песен, в том числе «Стоят девчонки», «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Карелия», «Качает, качает…», «Опять плывут куда-то корабли», «Весенний Ленинград», «Красивые слова», «Ночной трамвай», «Рябина», «Танцуем пока танцуется» и других. Автор музыки к нескольким кинофильмам.