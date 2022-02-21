Беги! Татьяна Васильева дала совет жертвам домашнего насилия

“Любая женщина знает точку невозврата. Он уже зверь, он убийца. Не звоните, не общайтесь с такими, кто опасен для вас. В таких общениях нету места дружескому общению”, — заявила Васильева.

При этом она подчеркнула, что сама сталкивалась с жестоким обращением в отношениях. По словам актрисы, ей всегда удавалось вовремя спастись. Она порекомендовала россиянкам бежать от занимающихся рукоприкладством мужчин и добавила, что с такими людьми не стоит общаться даже если у вас есть общие дети.