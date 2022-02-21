21.02.2022, 15:01
Беги! Татьяна Васильева дала совет жертвам домашнего насилия
ФОТО: screenshot - youtube
Актриса Татьяна Васильева на программе “Звезды сошлись” посоветовала девушкам, ставших жертвой домашнего насилия, спасаться бегством от таких мужчин, — пишет “Газета”.
“Любая женщина знает точку невозврата. Он уже зверь, он убийца. Не звоните, не общайтесь с такими, кто опасен для вас. В таких общениях нету места дружескому общению”, — заявила Васильева.
При этом она подчеркнула, что сама сталкивалась с жестоким обращением в отношениях. По словам актрисы, ей всегда удавалось вовремя спастись. Она порекомендовала россиянкам бежать от занимающихся рукоприкладством мужчин и добавила, что с такими людьми не стоит общаться даже если у вас есть общие дети.