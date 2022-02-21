ТОП-5 самых вспыльчивых знаков Зодиака — мужчин и женщин

Женщины

Овен

Женщин-Овнов не стоит провоцировать, так как последствия могут быть ошеломительными. Сердитая дама этого знака — истинная фурия, которая может больно отомстить обидчику. Жестокость Овны способны проявлять не только в случае конфликта. Они безжалостны ко всем, кто встал на их пути. Но есть и плюс в характере этих женщин — они отходчивы и не злопамятны.

Скорпион

Для этого знака характерна повышенная эмоциональность, которая громом обрушивается на объект недовольства. Стоит только задеть их самолюбие — и реакция не заставит себя ждать. Так что в общении с дамами-Скорпионами лучше проявлять осторожность и доброжелательность, не будить, как говорится, зверя.

Лев

Львы становятся опасными, если чуют дух соперничества. Они ни перед чем не остановятся ради победы в соревновании и всеобщего внимания. Будьте уверены, такие женщины сделают все, чтобы устранить помехи на пути, даже если ими окажутся людские судьбы. Более того, помириться после ссоры со Львами крайне сложно.

Козерог

Козероги могут становиться стервозными, особенно, если речь идет об их карьере. В борьбе за первенство они способны идти по головам. Однако агрессию представительницы этого знака могут проявлять и просто ради того, чтобы потешить свое самолюбие. Жены-Козероги могут стать истинными домашними тиранами, с которыми невозможно договориться.

Рыбы

Внешне милые и спокойные Рыбы таят в себе скрытую угрозу. Несправедливости эти с виду неконфликтные создания не терпят, пусть даже и субъективной. В стрессовой ситуации такие женщины могут показать себя с неожиданной стороны. Сказанные в сердцах злые пожелания Рыб порой сбываются — настолько сильно их влияние на окружающих. Так что звезды рекомендуют: не будите лихо, пока оно тихо.

Мужчины

Овен