ЭКСПЕРИМЕНТ | Что будет с отношениями, если заниматься сексом каждый день в течение двух недель?

В Новом году все дают какие-то обещания. Я в этом году ничего такого не делала, но поставила цель — вдохнуть огонь страсти в наши затухающие отношения. Решила: будь что будет, но со своим партнёром я буду теперь заниматься сексом каждый день в течение двух недель. Без исключений! Удалось ли мне это и можно ли сказать, что мы теперь вновь как будто влюбленные?

Я боялась того, что мужчина может подумать, будто я нашла себе любовника и из чувства вины думаю, что ему дома тоже нужно доставлять удовольствие.

Решила я сообщить мужчине о своём желании провести такой эксперимент по телефону, послав ему милую сексуальную смс-ку. Если обычно в течение рабочего дня мы особо не общаемся, то в этот раз две минуты спустя, после того, как я отослала сообщение, он мне позвонил в довольно приподнятом настроении. Я с нетерпением ждала первого вечера, когда мы оба вернемся домой, потому что наши интимные отношения в последнее время и правда были довольно вялыми.