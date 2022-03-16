Секс
16.03.2022, 10:21

ЭКСПЕРИМЕНТ | Что будет с отношениями, если заниматься сексом каждый день в течение двух недель?

 
Toimetas: Triinu Keba
Kaasautor
Внимание!
Следующая статья может быть неподходящей для несовершеннолетних.
Foto: Shutterstock

“Сначала я вообще думала: а стоит ли говорить об эксперименте своему партнеру? Что он может иметь против ежедневного секса? Но в итоге я всё-таки с ним поделилась. В основном потому, что мы привыкли заниматься сексом пару раз в месяц, иногда чаще, иногда реже. При таком раскладе могло показаться странным, что женщина внезапно хочет захочет это делать каждый день”.

В Новом году все дают какие-то обещания. Я в этом году ничего такого не делала, но поставила цель — вдохнуть огонь страсти в наши затухающие отношения. Решила: будь что будет, но со своим партнёром я буду теперь заниматься сексом каждый день в течение двух недель. Без исключений! Удалось ли мне это и можно ли сказать, что мы теперь вновь как будто влюбленные?

Я боялась того, что мужчина может подумать, будто я нашла себе любовника и из чувства вины думаю, что ему дома тоже нужно доставлять удовольствие.

Решила я сообщить мужчине о своём желании провести такой эксперимент по телефону, послав ему милую сексуальную смс-ку. Если обычно в течение рабочего дня мы особо не общаемся, то в этот раз две минуты спустя, после того, как я отослала сообщение, он мне позвонил в довольно приподнятом настроении. Я с нетерпением ждала первого вечера, когда мы оба вернемся домой, потому что наши интимные отношения в последнее время и правда были довольно вялыми.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии