16.03.2022, 10:21
ЭКСПЕРИМЕНТ | Что будет с отношениями, если заниматься сексом каждый день в течение двух недель?
Toimetas: Triinu Keba
Kaasautor
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“Сначала я вообще думала: а стоит ли говорить об эксперименте своему партнеру? Что он может иметь против ежедневного секса? Но в итоге я всё-таки с ним поделилась. В основном потому, что мы привыкли заниматься сексом пару раз в месяц, иногда чаще, иногда реже. При таком раскладе могло показаться странным, что женщина внезапно хочет захочет это делать каждый день”.