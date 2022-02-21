7 советов, как продлить секс

Пусть мужчина помастурбирует заранее

Быстрый секс — не значит “плохой”, но если вас не устраивает, что мужчина слишком рано заканчивает, предложите ему помастурбировать перед тем, как вы вместе займетесь любовью. После того, как он сбросит напряжение сам, во второй раз ему будет уже легче подстроиться под ваш ритм. И секс будет длиться дольше.

Предложите ему начать с вас

Как правило, девушки достигают оргазма медленнее. Поэтому, предложите увеличить время прелюдий, партнёр возбудит вас прежде, чем вы перейдете к главному.

Воспользуется презервативом с анестетиком...

Технологии не стоят на месте, и сегодня уже придуманы приспособления, которые могут помочь продлить половой акт. Самые доступные и понятные в использовании — это презервативы с анестетиком. Внутри они смазаны специальным веществом, которое снижает чувствительность. А значит, и до оргазма ваш партнер будет добираться дольше. Аналогичным эффектом обладают охлаждающие смазки. На случай, если презервативом вы не пользуетесь (а зря!).

...или эрекционным кольцом

Такие кольца помогают не только при слабой эрекции, но и если нужно оттянуть момент эякуляции. Кроме того, на рынке секс-товаров уже существуют двойные эрекционные кольца (с насадкой на мошонку), вибрирующие и даже кольца с массажером для клитора. Так что тут можно убить двух зайцев сразу: и мужчине помочь, и себе дополнительное удовольствие доставить.

Делайте перерывы...

Да, секс доставляет большое удовольствие, мы входим в раж и ускоряемся. Но так финал только приближается. Попросите мужчину делать паузы, к слову — их можно заполнить яркими поцелуями. Кроме того, перерывы сделают женский оргазм ярче. Думаем, что мысль о том, что он сделал вам хорошо, потешит его эго.

...или подключите к процессу секс-игрушки