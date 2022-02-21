4 и 5 марта в Таллинне и Йыхви выступит Максим Галкин с большим сольным концертом

Билеты на концерт в Таллинне ЗДЕСЬ.

Билеты на концер в Йыхви ЗДЕСЬ.

Магия его таланта никого не оставляет равнодушным. Вот уже десятилетия он собирает полные залы по всей стране и за ее пределами.

Уникальное сочетание мудрости и молодости, чувства юмора и многогранного таланта превращают его сольные концерты в мозаику жанров, которые идут внахлёст: пародии, песни, юмор, концертные номера из известных телевизионных шоу.

Его юмор злободневный, гибкий и по-настоящему смешной. Максим чувствует свою аудиторию и просто задушевно беседует с ней, словно рассказывает о своей жизни внезапно приехавшим старым друзьям.

Миниатюры, репризы театральные зарисовки, совсем новые номера, а также давно знакомые и любимые зрителями постановки. В исполнении Максима они не утрачивают своей артистической ценности, и, как любимая песня, звучат на повторе, вызывая ностальгическую улыбку. Концерт Максима Галкина – это, фейерверк впечатлений, вулкан взрывных эмоций и гарантия великолепного настроения не только в день мероприятия, но и на несколько недель вперед.

Организатор приносит свои извинения и надеется на Ваше понимание.

Всех тех кого не устроила новая дата мы предложим обменять билет на другой из предложенных концертов:

В. Бутусова ( все хиты Наутилус Помпилиус — https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/muusika/rock-ja-pop/v-butusov-nautilus-pampilius-suur-soolokontsert-vbutusov-jubilejnyj-koncert-nautilus-pompilius-340823/

HAVASI

В случае, если предложенные варианты Вам не подошли, Вы можете сдать билет.

Внимание! Сдать можно только билеты, купленные на прежнюю дату.

Обменять или получить средства за билеты вы сможете в течении 7 дней в период с 10.02.2022 по 17.02.2022, написав на адрес tagasiost@piletilevi.ee