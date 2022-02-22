Эмир Кустурица назначен главным режиссером московского Театра российской армии
Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил сербскому кинорежиссеру Эмиру Кустурице стать главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА), тот согласился. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.
Шойгу встретился с Кустурицей, подчеркнул “его талант и большую, идущую от сердца работу”, а также роль режиссера “в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры”, рассказали в ведомстве.
Кустурица назвал предложение министра большой честью. По словам режиссера, на новой должности он планирует перенести в спектакли сюжеты фильмов, таких как “Летят журавли” и “Жизнь как чудо”.
Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссер и актер, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две “Золотые пальмовые ветви” Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской. Среди его самых известных киноработ — “Время цыган”, “Черная кошка, белый кот”, “Жизнь как чудо”, “Завет”, “По млечному пути”.
Центральный академический театр Красной Армии (в 1951-м переименован сначала в Театр Советской, а потом, в 1993-м, Российской Армии) начал работу 6 февраля 1930 года. Именно тогда в Москве был показан спектакль “К.В.Ж.Д.”, посвященный советско-китайскому конфликту на Китайско-Восточной железной дороге. 14 сентября 1940 года новое здание театра в форме пятиконечной звезды открылось спектаклем “Полководец Суворов” Игоря Бахтерева и Александра Разумовского. Через две недели на Малой сцене театра зрители увидели “Мещан” Максима Горького.