Эмир Кустурица назначен главным режиссером московского Театра российской армии

Шойгу встретился с Кустурицей, подчеркнул “его талант и большую, идущую от сердца работу”, а также роль режиссера “в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры”, рассказали в ведомстве.

Кустурица назвал предложение министра большой честью. По словам режиссера, на новой должности он планирует перенести в спектакли сюжеты фильмов, таких как “Летят журавли” и “Жизнь как чудо”.

Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссер и актер, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две “Золотые пальмовые ветви” Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской. Среди его самых известных киноработ — “Время цыган”, “Черная кошка, белый кот”, “Жизнь как чудо”, “Завет”, “По млечному пути”.

Центральный академический театр Красной Армии (в 1951-м переименован сначала в Театр Советской, а потом, в 1993-м, Российской Армии) начал работу 6 февраля 1930 года. Именно тогда в Москве был показан спектакль “К.В.Ж.Д.”, посвященный советско-китайскому конфликту на Китайско-Восточной железной дороге. 14 сентября 1940 года новое здание театра в форме пятиконечной звезды открылось спектаклем “Полководец Суворов” Игоря Бахтерева и Александра Разумовского. Через две недели на Малой сцене театра зрители увидели “Мещан” Максима Горького.