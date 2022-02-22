Галь Гадот оценила выступление Александры Трусовой в образе Чудо-женщины
После объявления итогов соревнований по фигурному катанию, напомним, Александра Трусова была настолько раздосадована, что поклялась никогда больше не выходить на лед. Но подостыла и нашла в себе силы выступить в любимых зрителями показательных выступлениях.
Образ Саши был один из самых впечатляющих: фигуристка откатала, вновь скосплеив Чудо-женщину из комиксов (и кинокомиксов) DC.
Получилось действительно эффектно. Чудо-женщину на льду оценила и экраная Чудо-женщина — Галь Гадот. Актриса поблагодарила Сашу в китайской социальной сети Weibo: “Очень понравилось! Спасибо, Александра”.
Трусову действительно можно считать супергероиней — на прошедшей Олимпиаде спортсменка стала первой в истории фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. В реальной жизни, впрочем, супергерои не всегда побеждают — а у самых амбициозных спортсменов, к которым относится и Трусова, второе место считается первым среди последних.