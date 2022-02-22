Президент МХАТ Татьяна Доронина заразилась коронавирусом

Легкие звезды поражены на 20% справа и на 16% слева, однако отмечается положительную динамику по компьютерной томографии — предыдущая КТ выявляла более высокую степень поражения.

В начале февраля актриса МХАТ имени Горького Лидия Матасова рассказала, что президент театра Татьяна Доронина не посещает культурное учреждение, так как работает удаленно из санатория в Барвихе. “Татьяна Васильевна по-прежнему в санатории в Барвихе. Все у нее в порядке, Татьяна Васильевна в здравом уме и твердой памяти”, — пояснила Матасова. Произошло заражение там или ранее, не уточняется.