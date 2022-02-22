Президент МХАТ Татьяна Доронина заразилась коронавирусом
Актриса Татьяна Доронина госпитализирована с коронавирусом в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. При этом утверждается, что 88-летнюю артистку госпитализировали “уже давно”.
Состояние Дорониной осложняется сопутствующими заболеваниями. Кроме того, медики якобы рассказывают об эмоциональной нестабильности пациентки, врачи применяют седативные препараты.
Легкие звезды поражены на 20% справа и на 16% слева, однако отмечается положительную динамику по компьютерной томографии — предыдущая КТ выявляла более высокую степень поражения.
В начале февраля актриса МХАТ имени Горького Лидия Матасова рассказала, что президент театра Татьяна Доронина не посещает культурное учреждение, так как работает удаленно из санатория в Барвихе. “Татьяна Васильевна по-прежнему в санатории в Барвихе. Все у нее в порядке, Татьяна Васильевна в здравом уме и твердой памяти”, — пояснила Матасова. Произошло заражение там или ранее, не уточняется.