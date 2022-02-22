“Болото” затянуло жителей Эстонии в кинотеатры(5)
Кинопрокатчик Тимо Диенер сравнил число зрителей на первой неделе проката фильма “Болото”, снятого по мотивам повести Оскара Лутса, с числом зрителей других отечественных фильмо. Выяснилось, что картина “Болото” стартовала увереннее, чем любой другой эстонский фильм, вышедший в этом или прошлом году. За премьерную неделю было куплено 13 916 билетов, что сравнимо с результатами, которые на премьерном уикенде показали такие выходившие в последнее время мировые мегахиты, как “Веном 2” или "Форсаж 9”.
Число посетителей кинотеатров в последние недели свидетельствует о том, что люди начинают возвращаться в кино после коронавирусного затишья. “Если рассматривать период пандемии целиком, начиная с первой волны коронавируса в марте 2020, то еще лучший результат показал на премьерной неделе только один эстонский фильм — “O2”. Его на первой неделе посмотрели в кино 15 694 раза”, — сказал Диенер.
По словам Диенера, при подсчетах следует принимать во внимание, что в настоящее время не все жители Эстонии могут посещать кинотеатры, поскольку не у всех есть ковид-сертификаты. “Фильм “O2”, например, вышел на экраны до внедрения ковид-сертификатов, поэтому точно сравнить популярность “O2” и “Болота” сложно. В то же время, на момент премьеры “O2” пандемия уже некоторое время была с нами, поэтому можно предположить, что в допандемийный период этот фильм привлек бы в кинотеатры еще больше людей”, — пояснил он.
Диенер подтверждает, что число зрителей всех фильмов, вышедших с начала пандемии коронавируса, существенно уступает допандемийным показателям. Если до пандемии самые популярные из эстонских фильмов привлекали в кинотеатры и 100, и 150 тысяч человек, то ставшая настоящим зрительским магнитом в 2021 году комедия Рене Вильбре “Похороны по-эстонски” сумела на премьерной неделе привести в кино 8858 человек, а за все время проката ее посмотрели всего 43 тысячи раз.
Из вышедших в прошлом году отечественных фильмов второй по популярности стала комедия Эрго Кульда “Сезон охоты” — на первой неделе её посмотрели 10754 человека, а в общей сложности она может похвастаться более чем 40 тысячами просмотров в кино. Третье место по числу зрителей — 32 тысячи — на счету картины “На плаву” Пеэтера Симма. На премьерном уикенде ее посмотрело около 5000 человек.
По словам Тимо Диенера, людей в кино помогают привлечь сильный фильм и продуманная коммуникация, а также теплый прием кинокритиков и журналистов. “Болото” Эрго Кульда может похвастаться хорошими отзывами рядовых посетителей кинотеатров и СМИ. Кроме того, экранизации произведений Оскара Лутса никогда не оставляют жителей Эстонии равнодушными. Вышедшая на экраны непосредственно перед началом пандемии “Зима”, например, над которой работал тот же тандем Эрго Кульд — Мартин Алгус, на премьерном уикенде привлекла в кино 43 049 зрителей, а всего фильм на большом экране посмотрели 151 000 раз. “Такой результат очевидно не удастся повторить, пока в мире бушует пандемия”, — полагает Диенер.
Снятый ко 135-летию со дня рождения Оскара Лутса и основанный на одноименной повести писателя художественный фильм “Болото” — захватывающий фильм о любви, который переносит нас в 1917 год, когда в Европе бушует Первая мировая война, а за восточной границей Эстонии разгорелась революция.
Молодой художник Тоомас Хаава (Франц Мальмстен) возвращается из Парижа на хутор своего брата. Там он невольно оказывается вовлечен в конфликт с участием склонного к насилию и пугающего Мадьяка (Мартин Корк), домогающегося местной девушки Хильды (Ханна-Ли Аавик) по прозвищу “Дикая кошка”. Неожиданно для себя не чуждый тщеславия Тоомас оказывается втянут в захватывающую борьбу за любовь прекрасной загадочной Хильды, ставка в которой — его собственная жизнь. В столкновении с местным грубияном проявляется противоречивая натура Тоомаса — теперь он вынужден одновременно вести борьбу со своим противником и растущей неуверенностью.
“Болото” — фильм об одном из самых переломных моментов в мировой истории, в котором захватывающая история и неповторимая атмосфера переплетаются с увлекательной историей любви. В картине хватает и свойственного творчеству Лутса юмора, не обошлось и без ярких второстепенных персонажей. Фильм снимался на неповторимых чарующих болотах Эстонии.
Главные роли в романтической захватывающей картине “Болото” исполнили Франц Мальмстен и Ханна-Ли Аавик. Также в фильме снялись Лийс Реммель, Грете Кульд, Мяртен Матсу, Индрек Таалма, Эпп Ээспяэв, Тоомас Сууман, Хельгур Розенталь и Мартин Корк. Автор сценария — Мартин Алгус; режиссер — Эрго Кульд; художник — Анника Линдерманн; реквизиторы — Тоомас Зуппинг и Алекс Клейн. Автор оригинального саундтрека — Мик Педая.