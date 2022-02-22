“Болото” затянуло жителей Эстонии в кинотеатры

Кинопрокатчик Тимо Диенер сравнил число зрителей на первой неделе проката фильма “Болото”, снятого по мотивам повести Оскара Лутса, с числом зрителей других отечественных фильмо. Выяснилось, что картина “Болото” стартовала увереннее, чем любой другой эстонский фильм, вышедший в этом или прошлом году. За премьерную неделю было куплено 13 916 билетов, что сравнимо с результатами, которые на премьерном уикенде показали такие выходившие в последнее время мировые мегахиты, как “Веном 2” или "Форсаж 9”.

Число посетителей кинотеатров в последние недели свидетельствует о том, что люди начинают возвращаться в кино после коронавирусного затишья. “Если рассматривать период пандемии целиком, начиная с первой волны коронавируса в марте 2020, то еще лучший результат показал на премьерной неделе только один эстонский фильм — “O2”. Его на первой неделе посмотрели в кино 15 694 раза”, — сказал Диенер.

По словам Диенера, при подсчетах следует принимать во внимание, что в настоящее время не все жители Эстонии могут посещать кинотеатры, поскольку не у всех есть ковид-сертификаты. “Фильм “O2”, например, вышел на экраны до внедрения ковид-сертификатов, поэтому точно сравнить популярность “O2” и “Болота” сложно. В то же время, на момент премьеры “O2” пандемия уже некоторое время была с нами, поэтому можно предположить, что в допандемийный период этот фильм привлек бы в кинотеатры еще больше людей”, — пояснил он.

Диенер подтверждает, что число зрителей всех фильмов, вышедших с начала пандемии коронавируса, существенно уступает допандемийным показателям. Если до пандемии самые популярные из эстонских фильмов привлекали в кинотеатры и 100, и 150 тысяч человек, то ставшая настоящим зрительским магнитом в 2021 году комедия Рене Вильбре “Похороны по-эстонски” сумела на премьерной неделе привести в кино 8858 человек, а за все время проката ее посмотрели всего 43 тысячи раз.