Эммануил Виторган срочно ищет помощницу по хозяйству в Юрмале

В этом году Эммануил Виторган и его жена юрмальчанка Ирина (в девичестве Млодик) отмечают 20-летие своего брачного союза. А недавно сама супруга актера пышно отпраздновала свое 60-летие в “Виторган-клубе”. Ирина ведет активную жизнь — управляет сетью химчисток, помогает мужу проводить творческие встречи в его Культурном центре.

В 2018-м году у пары родилась дочь Этель, а спустя год на свет появился и второй ребенок — дочь Клара.

82-летний Эммануил Гедеонович был женат трижды. От первой супруги Тамары Румянцевой у него есть дочь Ксения, от второй Аллы Балтер — сын Максим, тоже актер и бывший супруг Ксении Собчак, которая подарила Эммануилу Гедеоновичу пятого внука Платона.

Судя по датам, в Юрмалу пара приедет на российский праздник День защитника отечества и уедет обратно к Женскому дню.