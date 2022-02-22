Шоубиз
22.02.2022, 19:03

Очередной избранник Волочковой снялся в шоу “На самом деле”

 
ФОТО: Instagram
Анастасию Волочкову будто подменили. Ещё пару лет назад она заранее планировала свадьбу, интриговала подписчиков, показывая любимого человека по частям. А теперь мужчины меняются с калейдоскопической скоростью. Только порадовались за одного — появился другой, только смирились с этим — он уже ушел… И вот очередной акт марлезонского балета.

Новый друг балерины Анастасии Волочковой Дмитрий пришел на шоу Первого канала. Об этом он сам рассказал в Instagram. Мужчина опубликовал снимок, сделанный в студии ток-шоу “На самом деле”. “На самом деле… Мне известно, где правда, а где ложь. Так важно жить по совести, когда нечего скрывать”, — подписал кадр он.

Ранее девушка по имени Дарья, представившись бывшей невестой нового спутника балерины Анастасии Волочковой, заявила, что Дмитрий не является успешным предпринимателем и “пиарится” на отношениях со звездой. “Этот Буратино сам мне вчера набрал, сказал, что пиарится, и мне предложил. Еще за неделю до 14 февраля он признавался мне в любви. И знаете, я верила” — написала она в комментариях на странице звезды.

До этого Волочкова с Дмитрием посетила мужской монастырь Оптину Пустынь в Козельске Калужской области. “Хоть на шпагат не села”, — устало язвили подписчики, которых изрядно утомили и этот элемент, и чехарда с мужчинами.

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