ВИДЕО | Украина определилсь со своим участием в конкурсе Евровидение
Для начала организавторы украинского отбора на Евровидение (а возможно, и не только они) приняли принципиальное решение всё же участвовать в конкурсе несмотря и на внутренний скандал, и на конфликт с Россией. Затем был определён и участник. В принципе, выбор справедлив.
Напомним, что в отборе победила было Алина Паш — благодаря оценке профессионального жюри. Зрители же в большинстве были за группу Kalush Orchestra, но суммарно группа уступила всего один балл. Музыканты начали возмущаться ещё в прямом эфире, а затем собирались подавать в суд на организаторов голосования — Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.
Дальше хуже. Выяснилось, что Алина Паш побывала в Крыму после его присоединения к России. Она была внесена в “Миротворец” — базу людей, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины. Певицу обвинили в том, что она предоставила фальшивую справку о пересечении границы с украинской стороны. Сама Паш обвинила в подлоге своего директора. А затем от греха подальше решила “самовыпилиться” из конкурса. Судьба участия Украины в Евровидении вновь стала неопределённой.
Но в итоге организаторы отбора приняли самое простое и очевидное решение — объявить победителем группу Kalush Orchestra.
Полуфиналы конкурса состоятся 10 и 12 мая в итальянском Турине, финал — 14 мая.