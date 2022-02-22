ВИДЕО | Украина определилсь со своим участием в конкурсе Евровидение

Напомним, что в отборе победила было Алина Паш — благодаря оценке профессионального жюри. Зрители же в большинстве были за группу Kalush Orchestra, но суммарно группа уступила всего один балл. Музыканты начали возмущаться ещё в прямом эфире, а затем собирались подавать в суд на организаторов голосования — Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.

Дальше хуже. Выяснилось, что Алина Паш побывала в Крыму после его присоединения к России. Она была внесена в “Миротворец” — базу людей, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины. Певицу обвинили в том, что она предоставила фальшивую справку о пересечении границы с украинской стороны. Сама Паш обвинила в подлоге своего директора. А затем от греха подальше решила “самовыпилиться” из конкурса. Судьба участия Украины в Евровидении вновь стала неопределённой.