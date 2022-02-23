На 98-м году жизни умер режиссер “Королевы бензоколонки” Николай Литус

Николай Литус родился 15 января 1925 года в Цыбулево под Елизаветградом, был участником Великой Отечественной войны, среди его наград — два Ордена Красной Звезды.

После войны Литус окончил исторический факультет Кировского педагогического института и режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Александрова и Ромма).

Снял фильмы “Обыкновенная история”, “Королева бензоколонки” с Надеждой Румянцевой (на позднем этапе съемок Литуса сменил Алексей Мишурин), “Дачная поездка сержанта Цыбули”, “Дни летные”, “Звезда шерифа”, в некоторых своих фильмах появлялся в качестве актера.

Преподавал в Киевском государственном институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, также был членом Национального Союза кинематографистов Украины.