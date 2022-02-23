23.02.2022, 10:59
“Прямой эфир” закрывается, но Малахова на ТВ меньше не будет
ФОТО: screenshot - youtube
Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир” со звездными и развлекательными историями прекратит выход на “России 1”. Вместо него в сетке эфира появится новое именное шоу Андрея Малахова, которое называется не очень скромно, но очень просто — “Малахов”.
“Это не только новая студия, живое общение, самые обсуждаемые истории и герои, но и возможность быть на прямой связи со зрителями, когда всего один телефонный звонок может изменить ход событий, или даже чью-то жизнь”, — рассказывают авторы проекта.
Проект сменил название и декорации, однако новые рубрики и сценарные элементы не поменяют сути передачи. Малахов и в новом шоу будет обсуждать актуальных героев и события. Только теперь Малахов будет сопродюсером своего шоу.