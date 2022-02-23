Иногда овощи вредны для здоровья. Какие и для чьего?

Исследователи выяснили, в каких случаях овощи не полезны для здоровья. Научные специалисты констатируют, что степень пользы этих растительных продуктов напрямую зависит от того, употребляются они сырыми или же в приготовленном виде. Многие виды готовки подразумевают переваривание овощей — это в большой степени лишает их оздоровительных свойств.

Исследование, проведенное в Великобритании с участием UK Biobank, изучало, насколько отличаются в своем потенциале пользы для здоровья овощи, потребляемые сырыми и приготовленными. Учеными были проанализированы данные 400 000 человек возрастом (в среднем) 56 лет, при этом специалисты учитывали сведения, собранные за 12 лет.

Один из выводов, сделанный специалистами, гласит, что употребление овощей для здоровья полезнее, чем их отсутствие в рационе.

“По сравнению с отсутствием овощей в питании их потребление снижает риск сердечного приступа на 10 процентов”, — заявили авторы проекта.

В то же время эксперты подчеркивают: для оздоровления имеет значение, употребляются овощи сырыми или обработанными разными кулинарными способами.

“Овощи содержат полезные минералы и питательные вещества, необходимые организму для оптимального функционирования. Но их термическая обработка может нарушать естественную структуру растительных продуктов, лишая их питательной ценности”, — уточнили медики.

Они подчеркивают: употребление слишком большого количества измельченной, переваренной, прошедшей агрессивную термическую обработку, разогреваемой пищи может приводить к ряду проблем со здоровьем. При отсутствии индивидуальных противопоказаний для здоровья полезнее употреблять больше цельных, необработанных или малообработанных натуральных продуктов, чем приготовленных и обработанных.

В частности, употребления овощей в сыром виде способствует снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 17 процентов.