Умер пан Збышек из “Кабачка 13 стульев“ — артист Олег Вавилов

Вавилов прославился в конце 60-х, когда начал играть в “Кабачке “13 стульев”. На протяжении 13 лет он появлялся в образе пана Збышека, став одним из любимчиков зрителей. Параллельно с этим Олег Михайлович успевал играть и в других проектах. Так, он появлялся в фильмах “Странная женщина”, “Загадочный наследник” и многих других.

В последние пять лет Олег Михайлович не появлялся на экранах, да и на сценах культурных учреждений почти не блистал. В 2016-м любимец публики потерял единственного сына Георгия, который неожиданно скончался в возрасте 34 лет. Перерыв в карьере связывали именно с этим трагическим событием, но теперь выяснилось, что Вавилов боролся с недугом. Но смерть сына была омрачена ещё болезнью бывшей супруги.

Когда-то Олег Вавилов был счастливо женат. Супругой актера стала журналистка Наталья Батаен, в последнее время служившая директором музея-квартиры Немировича-Данченко. В 1981 году у них родился сын Георгий, которого все называли Егором. Наследник пошел по стопам отца. После окончания Щепкинского училища Вавилов-младший работал в Малом театре. Но в январе 2016 года жизнь молодого актера внезапно оборвалась — ему было всего 34 года. На тот Вавилов с Батаен уже были в разводе и жили отдельно друг от друга. Актер — за городом, а бывшая жена с сыном в московской квартире.

Однажды Олег Михайлович вернулся домой после командировки и позвонил Наталье, чтобы услышать сына. Женщина объяснила, что молодой человек спит и не может подойти к телефону. На следующий день Вавилов снова не смог поговорить с Георгием, и через день тоже. На четвертый день артист узнал от Натальи страшную весть, она растерянно произнесла: “Кажется, Егор умер…”.

Вавилов сразу же приехал в столичную квартиру, но та не открыла дверь, пришлось вызывать МЧС. Оказалось, что Георгий действительно мертв, причем пролежал он так две недели. Врачи констатировали, что молодой человек умер от сердечной недостаточности. А у Натальи диагностировали шизофрению в тяжелой стадии на фоне сильного стресса.