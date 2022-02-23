Шоубиз
23.02.2022, 13:24

Умер пан Збышек из “Кабачка 13 стульев“ — артист Олег Вавилов

 
ФОТО: screenshot - youtube
72-летний народный артист Российской Федерации Олег Вавилов умер 22 февраля. Печальную новость журналистам сообщили представители Театра Сатиры, где актер трудился на протяжении долгого времени. “Олег Вавилов скончался. Он давно болел, это никак не связано с коронавирусом”, — подчеркнули в пресс-службе театра.

Вавилов прославился в конце 60-х, когда начал играть в “Кабачке “13 стульев”. На протяжении 13 лет он появлялся в образе пана Збышека, став одним из любимчиков зрителей. Параллельно с этим Олег Михайлович успевал играть и в других проектах. Так, он появлялся в фильмах “Странная женщина”, “Загадочный наследник” и многих других.

В последние пять лет Олег Михайлович не появлялся на экранах, да и на сценах культурных учреждений почти не блистал. В 2016-м любимец публики потерял единственного сына Георгия, который неожиданно скончался в возрасте 34 лет. Перерыв в карьере связывали именно с этим трагическим событием, но теперь выяснилось, что Вавилов боролся с недугом. Но смерть сына была омрачена ещё болезнью бывшей супруги.

Когда-то Олег Вавилов был счастливо женат. Супругой актера стала журналистка Наталья Батаен, в последнее время служившая директором музея-квартиры Немировича-Данченко. В 1981 году у них родился сын Георгий, которого все называли Егором. Наследник пошел по стопам отца. После окончания Щепкинского училища Вавилов-младший работал в Малом театре. Но в январе 2016 года жизнь молодого актера внезапно оборвалась — ему было всего 34 года. На тот Вавилов с Батаен уже были в разводе и жили отдельно друг от друга. Актер — за городом, а бывшая жена с сыном в московской квартире.

Однажды Олег Михайлович вернулся домой после командировки и позвонил Наталье, чтобы услышать сына. Женщина объяснила, что молодой человек спит и не может подойти к телефону. На следующий день Вавилов снова не смог поговорить с Георгием, и через день тоже. На четвертый день артист узнал от Натальи страшную весть, она растерянно произнесла: “Кажется, Егор умер…”.

Вавилов сразу же приехал в столичную квартиру, но та не открыла дверь, пришлось вызывать МЧС. Оказалось, что Георгий действительно мертв, причем пролежал он так две недели. Врачи констатировали, что молодой человек умер от сердечной недостаточности. А у Натальи диагностировали шизофрению в тяжелой стадии на фоне сильного стресса.

Экс-супруга Вавилова пережила сына ненадолго. Ее отправили на лечение в психиатрическую клинику, но терапия не помогла женщине. Артист остался совсем один. Тогда-то, по словам друзей, у артиста и начались проблемы со здоровьем.

В мае прошлого года Олег Михайлович попал в Боткинскую больницу: ему стало плохо прямо на сцене во время спектакля “Хомо Эрекутс”. Известно, что тогда произошла “ишемическая атака”, это состояние еще называют микроинсультом.

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