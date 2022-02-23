Умер основатель Procol Harum Гэри Брукер

Гэри Брукер основал Procol Harum вместе с поэтом Китом Ридом в 1967 году. Дебютный сингл группы “A Whiter Shade of Pale”, навеянный оркестровой сюитой № 3 Иоганна Себастьяна Баха, стал одной из самых популярных композиций в истории рок-музыки. Этот сингл провел шесть недель на вершине британского хит-парада и был продан тиражом более 10 миллионов копий.