Шоубиз
23.02.2022, 14:49

Американский таблоид “похоронил” Елизавету II, но британский парламент опроверг сообщение о ее смерти

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ФОТО: Instagram
Американское издание Hollywood Unlocked со ссылкой на “источники, близкие ко двору”, заявило о смерти 95-летней королевы Елизаветы II. СМИ опубликовало пост в своем Instagram. Королева якобы “должна была явиться на свадьбу британского Vogue Эдварда Эннифула, но была найдена мертвой”.

Главред издания Джейсон Ли отметил, что ручается за свои источники и ждет официального объявления из дворца. Однако британский журналист Рикардо Брукс напомнил, что на случай смерти монарха действует особый регламент: “„Би-би-си“ сообщит об этом первой, как только личный секретарь Елизаветы проинформирует премьер-министра”. Поэтому, по мнению Брукса, информация Hollywood Unlocked всего лишь слух.

Пользователи Twitter, где новость разлетелась мгновенно, также сочли ее хайпом и потребовали удалить пост.

А для редактора Hollywood Unlocked это теперь вопрос репутации. “Мы не публикуем ложь” нельзя понимать как-то иначе: ложь или опубликована, или жесткий регламент дал сбой в самый неподходящий момент.

Позднее сообщение о смерти королевы опроверг глава аппарата Палаты Лордов Великобритании Дайо Окевале.

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