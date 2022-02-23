Американский таблоид “похоронил” Елизавету II, но британский парламент опроверг сообщение о ее смерти(4)
Главред издания Джейсон Ли отметил, что ручается за свои источники и ждет официального объявления из дворца. Однако британский журналист Рикардо Брукс напомнил, что на случай смерти монарха действует особый регламент: “„Би-би-си“ сообщит об этом первой, как только личный секретарь Елизаветы проинформирует премьер-министра”. Поэтому, по мнению Брукса, информация Hollywood Unlocked всего лишь слух.
Пользователи Twitter, где новость разлетелась мгновенно, также сочли ее хайпом и потребовали удалить пост.
А для редактора Hollywood Unlocked это теперь вопрос репутации. “Мы не публикуем ложь” нельзя понимать как-то иначе: ложь или опубликована, или жесткий регламент дал сбой в самый неподходящий момент.
Позднее сообщение о смерти королевы опроверг глава аппарата Палаты Лордов Великобритании Дайо Окевале.