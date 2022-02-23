Американский таблоид “похоронил” Елизавету II, но британский парламент опроверг сообщение о ее смерти

Главред издания Джейсон Ли отметил, что ручается за свои источники и ждет официального объявления из дворца. Однако британский журналист Рикардо Брукс напомнил, что на случай смерти монарха действует особый регламент: “„Би-би-си“ сообщит об этом первой, как только личный секретарь Елизаветы проинформирует премьер-министра”. Поэтому, по мнению Брукса, информация Hollywood Unlocked всего лишь слух.