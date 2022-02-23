ТОП-3 женских имен, обладательницы которых склонны менять мужей

Алла

Лидеры рейтинга — девушки с именем Алла (и кажется, мы догадываемся, какую именно Аллу в первую очередь имел в виду астролог). Носящая его — большая эгоистка, считаться с чужим мнением она не станет, и, если мужчина будет с ней соперничать, то Алла просто развернется и легко найдет бывшему замену.

Анастасия

На второй строчке — Анастасия, у нее всегда очень много поклонников, но выбирать свою половинку на всю жизнь они не умеют (и кажется, мы догадываемся, какую именно Анастасию в первую очередь имел в виду астролог). Дело в том, что им, как воздух, нужны эмоции и разнообразие, а один человек — навсегда и на всю жизнь? — Это точно не про них. В этом и кроется причина неоднократных браков Насти.

Наталья

Тройку любвеобильных замыкают Натальи (и вот тут мы в тупике: какую именно Наталью в первую очередь имел в виду астролог? Поделитесь версиями в комментариях!). У таких женщин очень тяжелый характер, они прикладывают невероятные усилия, чтобы жить так, как хочется именно им. Интересный момент — носящие это имя часто не желают селиться на территории мужа и предпочитают, чтобы мужчина жил у них.

“Натальи очень влюбчивы, так что если даже у них крепкая семья, их ничто не удержит: если они влюбятся в другого мужчину, так они и выйдут за него замуж”, — пояснил экстрасенс.