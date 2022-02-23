Группа Brainstorm отменила концерты в России

Какие именно обстоятельства послужили причиной отмены тура, группа пока не уточнила, хотя вариантов вряд ли очень много.

Официальному сообщению предшествовала довольно бурная дискуссия в Интернете. В ней принял участие даже министр обороны Латвии Артис Пабрикс, — пишет Delfi.lv. — Он предложил музыкантам две альтернативы: выступить для украинских солдат или для латвийских военнослужащих в Косово.