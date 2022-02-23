Шоубиз
23.02.2022, 20:00

Группа Brainstorm отменила концерты в России

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Latvian band ‘Brainstorm’ performing at Shepherd’s Bush Empire, London
Latvian band ‘Brainstorm’ performing at Shepherd’s Bush Empire, London
Foto: Martin Harris/Capital Pictures, MAR/Capital Pictures

“Мы с большим огорчением объявляем о переносе российского тура BrainStorm “Год без календаря”, включая концерты 2 марта в Санкт-Петербурге и 4 марта в Москве, — говорится в официальном русскоязычном инстаграм-аккаунте группы. — Увы, обстоятельства сильнее нас”.

Какие именно обстоятельства послужили причиной отмены тура, группа пока не уточнила, хотя вариантов вряд ли очень много.

Официальному сообщению предшествовала довольно бурная дискуссия в Интернете. В ней принял участие даже министр обороны Латвии Артис Пабрикс, — пишет Delfi.lv. — Он предложил музыкантам две альтернативы: выступить для украинских солдат или для латвийских военнослужащих в Косово.

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