Всем Россия хороша, кроме людей и погоды — мнение мужа Сати Казановой

По словам Казановой, Тиоццо не смог привыкнуть к хамству россиян. “К непунктуальности, необязательности и пофигизму, который проявляют наши люди. Но самое сложное для него — это недостаток солнечных дней. В прошлом году он даже считал сколько дней подряд солнце не выходило! В остальном же, ему нравится в России”, — объяснила Сати Казанова.

В свою очередь, самой Казановой бывает нелегко в Европе. “Например, во Франции ничего не найти для вегетарианцев. На завтраке в итальянских отелях для меня — как для человека, который не ест животную пищу, а еще глютен и многие другие аллергенные продукты, — там просто нечего выбрать. Поэтому у меня всегда с собой замоченные орешки, запаренная каша”, — перечислила артистка.