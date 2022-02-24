Терпи — дольше проживешь

В возрасте 12-13 лет 13 тыс. молодых людей спросили, что они бы предпочли: получить 100 шведских крон сейчас или 1000 шведских крон через пять лет? Ответ на вопрос говорил о временных предпочтениях, о том, как оценивалось настоящее по отношению к будущему.

“На самом деле правильного или неправильного варианта нет. Это лишь вопрос предпочтений — получить что-то сейчас или дождаться большего вознаграждения”, — рассказывает Лиза Норргрен, исследующая связь между временными предпочтениями, образованием, здоровьем и смертью.

Ее результаты показывают, что терпеливые молодые люди, решившие получить 1000 шведских крон через пять лет, имеют на 17–21 % больше шансов дожить до своего 65-летия, чем их более нетерпеливые сверстники. Их также реже госпитализируют, им ставят меньше диагнозов во взрослом возрасте и в меньшей степени диагностируют так называемые болезни образа жизни.