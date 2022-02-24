“Нет оправданий”: первая реакция российских звезд на войну в Украине

Валерий Меладзе: "Это нужно прекратить"

Нателла Крапивина: "Мы не должны воевать друг с другом!"

Айза: "Остановите войну"

Катерина Шпица: "Половина моей семьи в Киеве и Запорожье..."

Максим Галкин: "Как это всё возможно!"

Светлана Лобода: "Остановите всё это"

Ксения Собчак: "Теперь я буду верить в самые худшие сценарии"

Андрей Макаревич: "Всё ещё думаем, что несём мир?"