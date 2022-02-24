24.02.2022, 11:06
“Нет оправданий”: первая реакция российских звезд на войну в Украине
Foto: Scanpix/Ekspress Meedia/Kollaaž
Несмотря на данные опроса, согласно которому примерно три четверти россиян поддерживают признание “ЛНР” и “ДНР”, начавшаяся “военная спецоперация” для многих стала шоком. Проснувшись и прочитав новости, звезды отреагировали, как смогли.
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