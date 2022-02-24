Шоубиз
24.02.2022, 11:06

“Нет оправданий”: первая реакция российских звезд на войну в Украине

 
Foto: Scanpix/Ekspress Meedia/Kollaaž
Несмотря на данные опроса, согласно которому примерно три четверти россиян поддерживают признание “ЛНР” и “ДНР”, начавшаяся “военная спецоперация” для многих стала шоком. Проснувшись и прочитав новости, звезды отреагировали, как смогли.

Валерий Меладзе: "Это нужно прекратить"

Нателла Крапивина: "Мы не должны воевать друг с другом!"

Жасмин: "Как страшно..."

Айза: "Остановите войну"

Катерина Шпица: "Половина моей семьи в Киеве и Запорожье..."

Максим Галкин: "Как это всё возможно!"

Светлана Лобода: "Остановите всё это"

Ксения Собчак: "Теперь я буду верить в самые худшие сценарии"

Борис Акунин: "Победило безумие"

Андрей Макаревич: "Всё ещё думаем, что несём мир?"

RusDelfi
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