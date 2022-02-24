Госпитализирована мама братьев Запашных

Врачам скорой помощи Татьяна Запашная рассказала о своем самочувствии, она пожаловалась на головокружения, которые случались несколько раз, а также тошноту. Медики приняли решение госпитализировать артистку цирка.

В больницу звезда арены ехала в сопровождении своих сыновей Эдгарда и Аскольда. Сейчас она находится под контролем врачей в состоянии средней степени тяжести. Что стало причиной ухудшения ее состояния пока не сообщается.