24.02.2022, 16:00
Госпитализирована мама братьев Запашных
ФОТО: Instagram
Мать братьев-дрессировщиков Запашных Татьяна госпитализирована в Москве. Об этом стало известно 5-tv. Состояние 66-летней артистки цирка внезапно ухудшилось вечером 23 февраля.
Врачам скорой помощи Татьяна Запашная рассказала о своем самочувствии, она пожаловалась на головокружения, которые случались несколько раз, а также тошноту. Медики приняли решение госпитализировать артистку цирка.
В больницу звезда арены ехала в сопровождении своих сыновей Эдгарда и Аскольда. Сейчас она находится под контролем врачей в состоянии средней степени тяжести. Что стало причиной ухудшения ее состояния пока не сообщается.