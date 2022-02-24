ФОТО | Успели! Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина отпраздновали "чугунную свадьбу" в Париже(5)
В числе возможных санкций, которые обсуждаются сегодня в Европе, возможно “обнуление” всех виз гражанам России. Это как минимум обидно — особенно тем, кто привык съездить на выходные покататься на лыжах или отметить какое-нибудь важное событие в жизни. 6 лет назад фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли свадьбу в Красноярске, а годовщину успели отметить в Париже.
“После моего длительного „заточения“ в Пекине, где мы практически не выходили на улицу, Таня предложила на несколько дней слетать во Францию. Париж — один из ее любимых городов, да и мой, в общем, тоже. В этом городе вдохновляет каждый метр, мы были здесь не раз, но снова убедились: все новое — хорошо забытое старое. Площадь Малден, Нотр-Дам — мы видели это много раз, но с удовольствием побывали там снова”, — поделился спортсмен с изданием “7Дней”.
Ягудин добавил, что они с супругой предпочитают гулять по столице Франции пешком, проходя в день около 20 километров. Ограничения по коронавирусу паре не особо мешают, так как в Париже их постепенно снимают. К примеру, обязательное ношение масок уже отменено. “Когда заходишь в публичное место, требуют предъявить QR-коды, но они у нас есть, так что, в принципе, никаких проблем нет”, — отметил фигурист.