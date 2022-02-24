ФОТО | Успели! Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина отпраздновали "чугунную свадьбу" в Париже

“После моего длительного „заточения“ в Пекине, где мы практически не выходили на улицу, Таня предложила на несколько дней слетать во Францию. Париж — один из ее любимых городов, да и мой, в общем, тоже. В этом городе вдохновляет каждый метр, мы были здесь не раз, но снова убедились: все новое — хорошо забытое старое. Площадь Малден, Нотр-Дам — мы видели это много раз, но с удовольствием побывали там снова”, — поделился спортсмен с изданием “7Дней”.