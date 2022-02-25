За гуманизм и дело мира: в форте Боярд больше не будет тигров

“Я чувствую глубинное общественное движение, к которому стоит прислушаться, относительно защиты крупных хищников и особенно кошачьих”, — заявила Ларош-Жубер.

Она отметила, что смогла договориться с руководством телеканала о выделении средств для заводчика животных — на эти деньги тигры будут обеспечиваться до своей естественной кончины.

Добавим, что тигры не просто были особенностью шоу, а в некоторых испытаниях полноправными участниками действия: например, игрокам нужно было перемещаться по их вольеру внутри железной клетки. Тигры стали даже одним из визуальных символов программы: они изображены на монетах, а в масках игров участвуют так называемые Мастера Игры.

Теперь возникает вопрос, пойдут ли зоозащитные настроения дальше и уберут ли из форта пауков и змей.