25.02.2022, 11:54
Майкла Мэдсена арестовали через месяц после смерти сына
Foto: Samantha Zucchi Insidefoto, via www.imago-images.de, imago images / Insidefoto
Месяц назад актер Майкл Мэдсен (“Бешеные псы”, “Убить Билла”) потерял сына. По предварительным данным, тот покончил с собой, хотя, казалось бы, ничто не предвещало беды. А теперь самого Мэдсена арестовали в Малибу 23 февраля в собственном доме, сообщает The Sun.
Три полицейские машины сперва сопроводили артиста в наручниках больницу, а через несколько часов — в полицейский участок, где на него был составлен протокол.
Что случилось в доме актера — неизвестно.
Напомним, что тело Хадсона Ли Мэдсена было найдено 23 января. Смерть молодого человека подтвердила пресс-секретарь департамента судебно-медицинской экспертизы в Гонолулу. У Мэдсена-старшего осталось еще четверо сыновей от двух браков.