Майкла Мэдсена арестовали через месяц после смерти сына

Месяц назад актер Майкл Мэдсен (“Бешеные псы”, “Убить Билла”) потерял сына. По предварительным данным, тот покончил с собой, хотя, казалось бы, ничто не предвещало беды. А теперь самого Мэдсена арестовали в Малибу 23 февраля в собственном доме, сообщает The Sun.