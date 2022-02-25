Шоубиз
25.02.2022, 11:54

Майкла Мэдсена арестовали через месяц после смерти сына

 
Michael Madsen Rome March 6th 2019 Actor Michael Madsen poses for photographers during the present
Michael Madsen Rome March 6th 2019 Actor Michael Madsen poses for photographers during the present
Foto: Samantha Zucchi Insidefoto, via www.imago-images.de, imago images / Insidefoto

Месяц назад актер Майкл Мэдсен (“Бешеные псы”, “Убить Билла”) потерял сына. По предварительным данным, тот покончил с собой, хотя, казалось бы, ничто не предвещало беды. А теперь самого Мэдсена арестовали в Малибу 23 февраля в собственном доме, сообщает The Sun.

Три полицейские машины сперва сопроводили артиста в наручниках больницу, а через несколько часов — в полицейский участок, где на него был составлен протокол.

Что случилось в доме актера — неизвестно.

Напомним, что тело Хадсона Ли Мэдсена было найдено 23 января. Смерть молодого человека подтвердила пресс-секретарь департамента судебно-медицинской экспертизы в Гонолулу. У Мэдсена-старшего осталось еще четверо сыновей от двух браков.

RusDelfi
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