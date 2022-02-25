Умерла звезда фильма “M*A*S*H” Салли Келлерман

Салли Клэр Келлерман родилась 2 июня 1937 года в калифорнийском городе Лонг-Бич. Актерскому мастерству она обучалась в Нью-Йорке в студии Ли Страсберга на одном потоке с Ширли Найт, Джеком Николсоном и Дином Стоквеллом. В возрасте 18 лет Келлерман подписала контракт со звукозаписывающей студией Verve Records. В начале 1960-х она дебютировала на телевидении, где за последующие годы своей карьеры появилась более чем в 60 проектах.