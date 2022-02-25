Умерла звезда фильма “M*A*S*H” Салли Келлерман(3)
Салли Клэр Келлерман родилась 2 июня 1937 года в калифорнийском городе Лонг-Бич. Актерскому мастерству она обучалась в Нью-Йорке в студии Ли Страсберга на одном потоке с Ширли Найт, Джеком Николсоном и Дином Стоквеллом. В возрасте 18 лет Келлерман подписала контракт со звукозаписывающей студией Verve Records. В начале 1960-х она дебютировала на телевидении, где за последующие годы своей карьеры появилась более чем в 60 проектах.
Наибольшая популярность к Келлерман пришла в 1970 году после роли Маргарет Халиган в антивоенной черной комедии “Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.” режиссера Роберта Олтмена. За участие в картине артистка была номинирована на “Оскар” и “Золотой глобус” в категории “Лучшая женская роль второго плана”. Она также снималась в таких фильмах и сериалах, как “Снова в школу”, “Игрок”, “Высокая мода”, “Звездный путь”, “Коломбо”, “Театр Рэя Брэдбери”, “Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение” и других.