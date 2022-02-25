25.02.2022, 14:46
“Не дайте нам всем упасть в эту пропасть”. Семен Слепаков обратился к Владимиру Путину
ФОТО: Скриншот видео
По социальным сетям распространяется видео, в котором Семен Слепаков обращается к президенту России Владимиру Путину в связи с вторжением на Украину.
“Уважаемый Владимир Владимирович, прошу, не дайте нам всем упасть в ту пропасть, о который пел Владимир Семенович [Высоцкий]. Пожалуй, сейчас во всем мире это способны сделать только вы”, — говорит в своем видеообращении известный поэт и сценарист.