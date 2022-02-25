Марата Башарова уволили из театра за запой. Он считает, что за фото с Путиным

“Он нарушил трудовое законодательство — не прилетел на гастроли. У нас сейчас идет очень важный и значимый фестиваль на Кипре: фестиваль русского театра. А у него запой жуткий. И я его уволил с работы”, — рассказал Иосиф Райхельгауз.

У самого Башарова другая версия. По его словам, он опубликовал в соцсетях совместную с Путиным фотографию и подписал ее “Спасибо”. После этого художественный руководитель театра и уроженец Одессы Иосиф Райхельгауз увидел в этом поддержку российской военной операции в Украине. “Спасибо за госпремию. Но, видимо, одесситу это не очень нравится, одесситу не нравится, что творится на Украине. Хотя кому это нравится?” — уточнил Башаров.