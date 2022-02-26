Мадонна выступила в поддержку Украины, выложив ролик в своем Instagram

В посте она выложила ролик, смонтированный из кадров войн, выступлений Путина и своих клипов.

В сопроводительном тексте певица сказала следующее: “Путин нарушил все возможные договоры о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть Украину с лица Земли. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский!! Мы молимся за вас и вашу страну! 🙏🏼. Благослови вас всех Бог!”