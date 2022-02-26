26.02.2022, 08:10
Мадонна выступила в поддержку Украины, выложив ролик в своем Instagram
Фото: Scanpix
Знаменитая певица Мадонна сделал антипутинское высказывание в своем Instagram
В посте она выложила ролик, смонтированный из кадров войн, выступлений Путина и своих клипов.
В сопроводительном тексте певица сказала следующее: “Путин нарушил все возможные договоры о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть Украину с лица Земли. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский!! Мы молимся за вас и вашу страну! 🙏🏼. Благослови вас всех Бог!”